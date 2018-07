Higuaín minimiza crise no Real Madrid e pede respeito a Mourinho

MADRI - O momento conturbado de José Mourinho à frente do Real Madrid não impediu que o atacante Gonzalo Higuaín manifestasse seu apoio ao treinador. Criticado por imprensa e torcedores, e já sem contar com um grande ambiente no clube, o português foi elogiado pelo jogador argentino, que pediu respeito ao comandante.

"Estamos com o treinador. É nosso técnico e é preciso respeitá-lo. É o que vai nos dar os frutos para conseguirmos algum título. O Mourinho é agora o técnico do Real Madrid, tem contrato e imagino que seguirá no clube. Não estou em sua cabeça, mas sei que essa é sua decisão", declarou, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira.

Higuaín fez questão de lembrar do sucesso de Mourinho na temporada passada para defendê-lo. "A temporada passada foi muito boa, com um bom nível de jogo e muitos gols. Sei que nosso nível caiu um pouco agora e parece alarmante, mas isso é o futebol, está sempre mudando", afirmou.

A pressão sobre José Mourinho aumentou nas últimas semanas, depois que o treinador decidiu barrar o goleiro Casillas, titular absoluto do gol madrilenho nos últimos dez anos, para a entrada de Adán. Para piorar, a campanha no Campeonato Espanhol é decepcionante e a equipe é a terceira colocada, com 36 pontos - 16 atrás do líder Barcelona.