Higuaín sofre acidente em passeio de barco na Itália

SÃO PAULO - O atacante argentino Higuaín, do Napoli, sofreu um acidente grave durante passeio de barco, quando fazia turismo em Capri após sua equipe ter começado com vitória por 3 a 0 sobre o Bologna no Campeonato Italiano. Era para ser um dia de diversão, mas o jogador deslizou nas pedras e se arrebentou. Ferido no rosto, Higuaín foi prontamente socorrido e levado para um hospital em Nápoles. Ele teve um corte na mandíbula esquerda, onde levou oito pontos, e outro no supercílio, suturado com mais dois pontos. Seu rosto ficou deformado.

O atacante argentino, de 25 anos, deixou o Real Madrid para jogar no Napoli nesta temporada, e agora desfrutra das belezas da Itália. A notícia do acidente foi publicada no site da Gazetta della Sport desta segunda-feira. O jornal italiano não deu mais detalhes de como ocorreu o acidente com Higuaín.