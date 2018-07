Higuaín volta a marcar duas vezes e Juventus vence Chievo no Italiano

Gonzalo Higuaín sacramentou neste sábado sua grande semana. Após anotar dois gols sobre seu ex-time Napoli na quarta-feira, em jogo que garantiu a Juventus na final da Copa da Itália, o atacante argentino voltou a marcar duas vezes e comandou a vitória do time de Turim sobre o Chievo, por 2 a 0, em casa, pela 31ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado deixou a Juventus ainda mais próxima de conquistar o hexacampeonato italiano: está com 77 pontos, nove a mais do que a vice-líder Roma, que entra em campo no domingo para enfrentar o Bologna, fora de casa.

Embalada pela classificação à decisão da Copa da Itália, a Juventus dominou o jogo deste sábado e abriu o placar logo aos 23 minutos, quando Higuaín aproveitou cruzamento rasteiro e bateu no canto, de primeira, anotando um bonito gol.

Com o placar aberto, a Juventus diminuiu o ímpeto e passou a controlar o jogo, dando poucas chances ao Chievo. E, já aos 38 do segundo tempo, após grande jogada ofensiva, o atacante argentino recebeu sozinho dentro da área, completou para as redes e coroou sua semana impecável.

A Juventus volta a jogar pelo Italiano no próximo sábado, contra o lanterna Pescara, fora de casa. Já o Chievo, que segue no meio da tabela com 38 pontos, enfrenta o Cagliari novamente no campo do adversário.

Ainda neste sábado, O Atalanta decepcionou sua torcida ao apenas empatar com o Sassuolo, por 1 a 1. A equipe, contudo, manteve-se em quinto lugar com 59 pontos. Já o Empoli, mesmo jogando em casa, ficou apenas no 1 a 1 com o Pescara.