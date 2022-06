Hinos dos clubes brasileiros viram canções de ninar, adaptadas para os bebês, com Biquini Cavadão

Pais e mães fanáticos por futebol passam a ter uma nova alternativa para trazer os filhos para seus clubes do coração, além dos tradicionais adereços que comprar desde o nascimento da criança, como camisas e toquinhas. O projeto musical, da companhia "Rock Your Babies", lança versões acústicas de hinos dos times brasileiros, para ajudar a ninar os bebês no berço, ao som do esporte mais popular do Brasil.

Bruno Gouveia é vocalista da banda Biquini Cavadão e sócio do projeto. Ele conta que a ideia de levar para os bebês os hinos dos clubes de futebol surgiu em 2013, inicialmente com músicas do rock e da MPB. "Nós queríamos oferecer para os pais, principalmente de bebês e crianças pequenas, alternativas musicais para se apresentar no 'berço'. Desde então, sempre pensamos em buscar novos temas."

Leia Também Brasileiros usam o skate como ferramenta de ressocialização na Ucrânia

Mas a ideia dos hinos dos clubes surge de uma "tristeza": a final da Libertadores de 2021, conquistada pelo Palmeiras sobre o Flamengo. Bruno, flamenguista fanático e triste com a derrota de seu time, observou naquele momento uma oportunidade, junto com Carol Pozzani, sua sócia na empreitada. "Eu estava decepcionado com o resultado da partida, com o meu Flamengo, mas a Carol entrou em contato comigo e disse: 'Cara, já não aguento mais, aqui na vizinhança já tocaram mais de 40 vezes o hino do Palmeiras para comemorar'. Uma paixão incondicional, que se compara à de um filho'", conta Bruno.

A iniciativa surge, antes de mais nada, do amor pelo esporte. Buscando novos estilos musicais para a "Rock Your Babies", Bruno enxergou no futebol o próximo passo do projeto. "Eu falei com a Carol que esse foi o maior alento que ela poderia me dar em um momento de derrota como aquele", brincou o músico. "União entre o amor pelo time e pelos filhos", diz Bruno. "É uma sensação de orgulho para os pais poderem apresentar a seus bebês seus clubes de coração. É desde pequeno que a gente começa a gostar de grandes nomes. Isso serve tanto para música quanto para os times de futebol e seus jogadores", completa o vocalista do Biquini Cavadão.

Até o momento, 12 clubes brasileiros fazem parte da seleção. Os quatro maiores clubes de São Paulo (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo), os quatro do Rio (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco), dois gaúchos (Grêmio e Inter) e dois mineiros (Atlético-MG e Cruzeiro).

Mas Bruno já avisa que novos hinos já estão sendo preparados. "Nós fomos cobrados pelos papais", brinca o vocalista. "Na próxima leva, vamos trabalhar com clubes do Nordeste e do Norte, como Ceará, Fortaleza, Remo e Paysandu", afirma. Os clubes paerticipam diretamente da negociação com a banda. Há direitos autorais envolvidos nisso.

Os hinos, trabalhados na versão acústica, possuem uma melodia suave, sons lúdicos e relaxantes, como o som do piano, para não estressar os bebês na hora do sono, claro. O vocalista, que toca rock, também garante que os hinos foram testados em primeira mão por um especialista em sua casa: seu filho, Leonardo. "Eu pedi para que o Flamengo fosse o primeiro a ficar pronto, para testar logo com ele (seu filho)", brinca Bruno. Quando os 12 primeiros ficaram prontos, o músico tocou todos os hinos, na sequência, para observar a reação de seu filho.

"Ele reagiu bem a todos. Criei uma playlist e deixei todos os dias tocando. Ele ia ouvindo e o soninho chegava rapidamente. Então, na questão musical, foi um sucesso", esclarece Bruno. Ele também brinca que, na parte musical, seu filho ainda não escolheu seu time do coração. "Imagina o garoto aqui, em pleno Rio de Janeiro, resolver que vai torcer para o Grêmio por conta do hino? Seria engraçado, mas isso ainda não aconteceu", brinca.

CAMPEÃO DE AUDIÊNCIA

Em uma espécie de Campeonato Brasileiro paralelo, o Atlético-MG é o clube que mais vezes teve seu hino tocado no streaming, enquanto o Corinthians lidera no Youtube. "Mas assim como no Brasileirão, é muito cedo para cravar o campeão", diz Bruno. Todos os hinos e músicas da "Rock Your Babies" estão disponíveis nas plataformas digitais do Spotify, Deezer e também no YouTube, em versão com vídeo.