Hipnólogo já trabalha na recuperação dos jogadores da Lusa

Olimar Tesser, hipnólogo da Portuguesa, iniciou os trabalhos efetivamente na noite da última segunda-feira, mas já teve a difícil missão de preparar os jogadores para o confronto diante da mais tradicional equipe na Série B, apenas um dia após seu início. Contra o Vasco da Gama, a vitória não ocorreu, mas a equipe da casa demonstrou forças para buscar um resultado diante de um adversário tecnicamente superior. Se a vitória ainda não foi possível, a postura apresentada pelos jogadores já é diferente.

Em campo, o que se viu, foi uma equipe aguerrida que busca tirar a Portuguesa da situação em que se encontra. O limitado grupo de Vagner Benazzi lutou até o último minuto do jogo no Estádio do Canindé, mas, mais uma vez, saiu derrotada. E este é um dos pontos que será explorado por Tesser nos próximos dias. "Meu objetivo é reconstruir os jogadores psicologicamente e a partir disto, eles terão mais confiança e desempenharão um papel melhor profissionalmente".

Para o treinador Vagner Benazzi, a escolha do hipnólogo pela diretoria da Portuguesa foi um tiro certeiro que deverá ajudar a equipe em breve. "Alguns jogadores foram dispensados porque não tinham psicológico para acompanhar a equipe e por isso Tasser foi contratado. Acredito que os trabalhos que ele fez em outros clubes mostra que pode nos ajudar a tirar o melhor dos jogadores".

Se quiser tirar a equipe da Portuguesa da lanterna e zona de descenso para a série C, Tesser e Benazzi terão que realizar um longo e complicado trabalho, sem erros. São 30 pontos em disputa, nas últimas dez rodadas e para escapar da terceira divisão do futebol brasileiro a Portuguesa precisa vencer pelo menos oito partidas. A próxima chance de mostrar trabalho será diante do América-MG, no Estádio Independência, no próximo sábado.