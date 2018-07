Flamengo x Fluminense tem história centenária e jogos antológicos

Considerado o mais famoso clássico do futebol brasileiro, o Fla x Flu nasceu em 1912, já polêmico. Isso porque o futebol do Flamengo, até então um clube de remo, passou a existir graças a uma briga entre jogadores do Fluminense com a diretoria do clube, que levou nove atletas para a Gávea.

Deles, oito entraram em campo com a nova camisa, num dia 7 de julho, nas Laranjeiras. Cheio de craques, o Flamengo era favorito, Mas com 1 minuto, Edward Calvert fez 1 a o Flu, que venceria o primeiro clássico por 3 a 2. Desde então, ocorreram dezenas de Fla x Flu antológicos. Em 1936, no segundo dos três jogos que decidiram o Carioca, um 4 a 1 do Tricolor na prática acabou com a disputa.

O ano de 1941 foi marcado pelo "Fla x Flu da Lagoa". O Tricolor precisava do empate na Gávea para ser campeão. Abriu 2 a 0, mas o Rubro-Negro empatou, ficou com um jogador a mais aos 38 do segundo tempo e pressionava. Reza a lenda que, então, os jogadores do Flu passaram a chutar a bola na Lagoa Rodrigo de Freitas.

O Flamengo acionou seus remadores para buscar as bolas. O jogo recomeçava e novo bico em direção a água. No fim, empate e Flu levantando a taça.

Em 1963, um 0 a o no Maracanã deu o título ao Flamengo no jogo de maior público entre clubes no futebol brasileiro: 177.020 pagantes e 194.603 presentes. Em 1969, num 3 a 2 a favor do Fluminense, Wilton ajeitou com a mão para fazer o segundo gol tricolor. Todo mundo viu. Menos o juiz.

Zico, o maior jogador da história rubro-negra é também o maior artilheiro do Fla x Flu: 19 gols. Um deles, num 5 a 0 em 1989, foi o último gol de sua carreira.