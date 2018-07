História do ex-goleiro palmeirense Marcos vai virar documentário

SÃO PAULO - O departamento de marketing do Palmeiras, em parceria com a Contém Conteúdo, vai lançar ainda este ano um documentário contando a história do ex-goleiro Marcos. A informação foi confirmada na noite da última quarta-feira, em um evento realizado no Anhembi. A obra intitulada "São Marcos" contará com depoimentos de astros do futebol como Ronaldo, Romário e Neymar, dentre outras personalidades.

O documentário contará a história de Marcos começando na cidade de Oriente, onde ele nasceu, até sua despedida dos gramados, realizada em dezembro do ano passado, no Pacaembu. "No começo não queria fazer, porque ninguém gosta de abrir a porta de sua vida assim. Achei um exagero fazerem um filme sobre mim, mas o pessoal do marketing do Palmeiras me convenceu de que seria sobre a parte profissional. Já vi o documentário e ficou muito legal. Espero que gostem", disse o ex-goleiro.

Ainda neste ano será lançado também o filme "12 de junho de 1993, o dia da paixão palmeirense", obra referente ao título do Campeonato Paulista e que encerrou um jejum de 17 anos sem títulos. O vídeo terá depoimentos dos responsáveis pela conquista, como Edmundo, Antônio Carlos, Evair, Sérgio, além dos dirigentes Paulo Nobre e José Carlos Brunoro. A obra, como não podia deixar de ser, terá 93 minutos de duração.

O vídeo sobre o fim da fila é dirigido por Mauro Beting e Jaime Queiroz, que é responsável também por outras duas produções oficiais do clube: "Campeão do Século", que será lançado dia 26 de agosto de 2014, data em que o clube completa 100 anos e "A Conquista da América", que fala sobre o título da Libertadores de 1999.