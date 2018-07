História do futebol: há 20 anos, Marcelinho fazia gol de placa na Vila

Há 20 anos, Marcelinho Carioca marcou um gol de placa na Vila Belmiro. No dia 11 de fevereiro de 1996, o craque fez um golaço contra o Santos que rendeu até uma placa encomendada por Pelé. O jogo foi quente. Terminou 2 a 2 e ainda teve quatro expulsões. O lance mais lembrado, no entanto, foi o chapéu seguido de gol de Marcelinho aos 21 minutos do segundo tempo. O ex-atacante diz que o gol marcado naquele clássico foi o mais bonito da sua carreira.