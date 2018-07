Hitzfeld elogia franceses, mas prevê duelo equilibrado

França e Suíça são apontadas como as duas favoritas para ficar com as vagas do Grupo E para a próxima fase da Copa do Mundo e podem ficar muito perto do objetivo em caso de vitória no confronto desta sexta-feira, às 16 horas, na Fonte Nova. A expectativa dos suíços é de que o jogo seja disputado e equilibrado apesar dos franceses, em tese, serem favoritos para a partida.

Para o técnico da Suíça, Ottmar Hitzfeld, o adversário merece atenção redobrada e só o esforço máximo dos seus comandados pode garantir uma vitória.

"A França é uma seleção que nos últimos jogos teve excelente desempenho e no jogo contra Honduras tiveram uma explosão de desempenho e de autoconfiança. Eles se entrosaram e não levaram nenhum gol, são muito flexíveis, se organizam muito rápido e funcionam como uma máquina. Teremos que atacar de uma forma agressiva, partir rapidamente da defesa para o ataque", alertou o técnico.

Os suíços escaparam de um tropeço na estreia contra o Equador no último lance, quando Seferovic marcou e garantiu a vitória por 2 a 1 sobre os sul-americanos em Brasília. Já a França não teve dificuldades para impor 3 a 0 sobre Honduras e se colocar na primeira colocação.

Hitzfeld acredita que o desempenho irregular dos jogadores tenha sido fruto do nervosismo do primeiro jogo, mas parabenizou o time pela força mental demonstrada e agora espera um cenário diferente na Arena Fonte Nova.

"Até o último minuto estávamos bem e tivemos uma compensação, tínhamos uma crença de que poderíamos ganhar e liberamos essa energia, quero ver isso também aqui. As expectativas eram elevadas e estávamos nervosos durante o primeiro jogo, mas acho que iremos tomar o controle do jogo com o passar dos minutos", completou Hitzfeld.