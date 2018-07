Roy Hodgson chama seleção inglesa para dois amistosos

Prestes a protagonizar uma das maiores zebras da história do futebol, o Leicester vive fase tão extraordinária que seus jogadores começam a se beneficiar. Depois do artilheiro Jamie Vardy chegar à seleção inglesa, seu companheiro Danny Drinkwater também foi lembrado nesta quinta-feira e recebeu sua primeira convocação para representar o país.

Drinkwater foi um dos 24 nomes chamados pelo técnico Roy Hodgson para representar a Inglaterra nos amistosos diante da Alemanha e da Holanda. Como preparação para a Eurocopa deste ano, a equipe duelará com estes adversários nos próximos dias 26 e 29, respectivamente.

Líder do Campeonato Inglês, o Leicester tem em Drinkwater um de seus destaques, ao lado justamente de Vardy, do francês Kanté, do argelino Mahrez e do japonês Okazaki. O meio-campista chegou a ter oportunidades na seleção sub-19 inglesa em 2009, quando ainda vestia a camisa do Manchester United, mas só agora chega ao time principal.

"Ele teve uma temporada fantástica em um time que está tendo uma temporada fantástica", explicou Roy Hodgson nesta quinta. "Naquela área do campo, a competição é um tanto feroz. Nesta ocasião, eu achei que era uma oportunidade para trazê-lo e ver se ele pode reproduzir o tipo de futebol que tem mostrado pelo Leicester em nível internacional."

Se ousou ao convocar Drinkwater, Hogson preferiu manter a base da seleção no restante da lista. Os principais destaques da Inglaterra estão do meio para frente, onde a equipe conta com nomes como Sterling, Harry Kane e Sturridge. Wayne Rooney, lesionado, segue de fora.

Confira a lista de convocados da seleção inglesa:

Goleiros: Jack Butland (Stoke City), Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Manchester City).

Defensores: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Phil Jagielka (Everton), Danny Rose (Tottenham), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Everton), Kyle Walker (Tottenham).

Meio-campistas: Dele Alli (Tottenham), Ross Barkley (Everton), Eric Dier (Tottenham), Danny Drinkwater (Leicester), Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana(Liverpool), James Milner (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City).

Atacantes: Harry Kane (Tottenham), Daniel Sturridge (Liverpool), Jamie Vardy (Leicester), Theo Walcott (Arsenal), Danny Welbeck (Arsenal).