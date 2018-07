Hodgson convoca seleção inglesa com dois novatos

Towsend, meia de 22 anos do Tottenham, foi convocado apenas três meses após ser punido pela Associação de Futebol da Inglaterra por participar de apostas. Por causa disso, não defendeu a seleção inglesa no Campeonato Europeu Sub-21. "Ele estava em nosso radar antes do torneio sub-21 e já começou muito bem pelo Tottenham", disse Hodgson.

O também meio-campista Ross Barkley, do Everton, disputou o Mundial Sub-20 pela Inglaterra. "Temos a chance de olhar para os jogadores que têm um futuro brilhante e são capazes de causar impacto", disse, sobre o jogador de 19 anos.

Rickie Lambert, atacante de 31 anos do Southampton, voltou a ser convocado para defender a seleção inglesa após marcar o gol da vitória na sua estreia pela seleção inglesa, no início deste mês, em amistoso contra a Escócia.

Daniel Sturridge, que marcou gols nas duas vitórias do Liverpool no Campeonato Inglês no início deste temporada, retorna ao time depois de ficar fora do amistoso contra a Escócia por causa de uma lesão. Jermain Defoe se manteve na lista de convocados para o ataque da Inglaterra, apesar de ainda não ter marcado pelo Tottenham nesta temporada.

A Inglaterra está em segundo lugar no Grupo H das Eliminatórias Europeias, com 12 pontos, dois a menos do que o líder Montenegro, que disputou um jogo a mais. A seleção inglesa receberá a Moldávia no Estádio de Wembley em 6 de setembro, antes de viajar para Kiev, onde vai enfrentar a Ucrânia em 10 de setembro.

Confira a lista de convocados da seleção inglesa:

Goleiros: Fraser Forster (Celtic/Escócia), Joe Hart (Manchester City), John Ruddy (Norwich City).

Defensores: Leighton Baines (Everton), Gary Cahill (Chelsea), Ashley Cole (Chelsea), Phil Jagielka (Everton), Glen Johnson (Liverpool), Phil Jones (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), Kyle Walker (Tottenham Hotspur).

Midfielders: Ross Barkley (Everton), Michael Carrick (Manchester United), Tom Cleverley (Manchester United), Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), James Milner (Manchester City), Raheem Sterling (Liverpool), Andros Townsend (Tottenham Hotspur), Theo Walcott (Arsenal), Jack Wilshere (Arsenal).

Forwards: Jermain Defoe (Tottenham Hotspur), Rickie Lambert (Southampton), Wayne Rooney (Manchester United), Daniel Sturridge (Liverpool), Danny Welbeck (Manchester United), Ashley Young (Manchester United).