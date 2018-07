Hodgson diz que ainda há tempo para recuperar Liverpool O técnico Roy Hodgson escreveu uma mensagem de fim de ano aos torcedores do Liverpool reconhecendo que a equipe vem tendo desempenho decepcionante no Campeonato Inglês, em que está na nona colocação, mas lembrou que ainda há tempo de recuperação no torneio. Além disso, exaltou a participação da equipe na Liga Europa, já que o time avançou na fase de grupos.