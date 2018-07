Hodgson diz que nunca duvidou do potencial do Liverpool O Liverpool teve início complicado de temporada, após permanecer na zona de rebaixamento por algumas rodadas e ter atuações pouco convincentes. E, depois do time deixar as últimas colocações e alcançar a oitava posição do Campeonato Inglês, o técnico Roy Hodgson assegurou nesta quarta-feira que nunca duvidou do potencial de seus jogadores.