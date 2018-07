Hodgson enaltece evolução do Liverpool na temporada Dívidas imensas, mudança de dono, seguidas derrotas em campo. Não são poucos os problemas do Liverpool, que venceu o Blackburn no domingo e ainda assim está na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. Mas, apesar de afirmar que a equipe ainda tem muito a evoluir, o técnico Roy Hodgson assegurou que ela está no caminho certo.