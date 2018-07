Hodgson pede disputa de pênaltis em amistosos que terminem empatados

LONDRES - O técnico da seleção inglesa, Roy Hodgson, sugeriu que partidas amistosas que terminem empatadas tenham disputa de pênaltis para consagrar um vencedor. Segundo ele, esta medida poderia fazer com que as seleções minimizassem os erros em disputas de pênaltis em competições, como Copa do Mundo ou torneios continentais.

Para Hodgson, os jogadores precisam "sentir o peso do erro" em uma cobrança de pênalti. "Talvez em uma das partidas amistosas, se o jogo terminar empatado, você possa sugerir ao oponente: ''Vamos terminar isso em uma disputa de pênaltis''", comentou, em entrevista à Sky Sports.

A seleção inglesa tem um histórico muito ruim em cobranças de penalidades. Desde 1990, a equipe conseguiu apenas uma vitória em sete disputas de pênaltis: na Eurocopa de 1996, contra a Espanha. Já os fracassos marcaram três eliminações de Copas do Mundo (contra Alemanha, em 1990, Argentina, 1998, e Portugal, 2006) e três em Eurocopas (contra Alemanha, 1996, Portugal, 2004, e Itália, 2012).

"Há muito mais relevância em uma disputa de pênaltis ao fim de um amistoso, em frente a um grande público, do que quando se treina pênaltis dia após dia em treinamentos e vendo jogadores muito felizes em chutar forte para ouvir o zumbido no fundo da rede", comentou Hodgson.