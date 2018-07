Hodgson ressalta esforço dos jogadores do Liverpool

"É mais frustrante para eles, porque eles querem muito melhorar. Não há falta de vontade, comprometimento, esforço. Vejo esse jogadores todos os dias nos treinamentos e sei que alguns ficarão desapontados por não terem aproveitado a chance, mas isso não me afeta porque eles terão outras chances", declarou Hodgson.

Entre os atletas que não veem aproveitando suas chances, três chamam mais atenção no elenco. O sérvio Jovanovic, o dinamarquês Poulsen e, principalmente, o inglês Joe Cole, foram contratados com grande expectativa pelo clube e seus torcedores, mas não repetem no Liverpool o futebol que fez com que se destacassem.

"Alguns jogadores cujo desempenho pode ser classificado como decepcionante em relação ao anterior ficarão desapontados ao ouvir isso. No entanto, eu não mudei minha opinião de que eu tenho um grupo de jogadores que estão preparados para trabalhar para o clube e vão continuar a melhorar à medida que a temporada continua", concluiu o treinador.

O Liverpool vem fazendo uma temporada complicada. Apesar de ter conseguido a classificação para a próxima fase da Liga Europa, o time de Hodgson sofre no Campeonato Inglês - ocupa apenas a nona colocação, com 22 pontos, 12 a menos do que o líder Manchester United.