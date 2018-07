Hoffenheim acerta contratação do técnico do St. Pauli O Hoffenheim anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico Holger Stanislawski, que assinará um contrato de três anos com o clube alemão. Na semana passada, o treinador anunciou que deixaria o comando do St. Pauli, que também disputa a primeira divisão alemã, ao término da temporada 2010/2011.