Hoffenheim anuncia contratação de atacante do Stuttgart O Hoffenheim disse que acertou a contratação do atacante Sven Schipplock, do Stuttgart. O clube da primeira divisão alemã revelou, ainda, ter assinado um contrato por três temporadas com o jogador. Técnico do Hoffenheim, Ernst Tanner afirmou nesta segunda-feira que Schipplock, de 22 anos, tem um "grande potencial".