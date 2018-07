Hoffenheim anuncia saída de ex-goleiro da seleção alemã

Hildebrand chegou ao Hoffenheim em janeiro de 2009, depois do acesso da equipe à Primeira Divisão do Campeonato Alemão. O goleiro havia sido demitido do Valencia, da Espanha, após uma passagem de oito temporadas pelo Stuttgart. Na época, Hildebrand disputou sete partidas pela seleção da Alemanha.

A saída do goleiro aconteceu em uma temporada decepcionante do Hoffenheim, grande sensação da temporada passada, quando era um time recém-chegado da Segunda Divisão. Nesta temporada, o time ocupa somente a 11.ª colocação da tabela, com 38 pontos, longe do líder Bayern de Munique, que tem 64.