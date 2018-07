Hoffenheim bate o Hertha Berlin e sobe para terceiro lugar no Campeonato Alemão

O Hoffenheim conquistou uma importante vitória neste domingo ao bater o Hertha Berlin por 1 a 0, em casa, pela nona rodada do Campeonato Alemão. O gol da vitória foi marcado pelo atacante alemão Niklas Süle, aos 31 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o time anfitrião ultrapassou o adversário na tabela de classificação e subiu para a terceira colocação com 19 pontos, a quatro de distância do líder Bayern de Munique. O Hertha Berlin caiu para a quinta posição com 17.

Além de ser ultrapassado pelo Hoffenheim, os visitantes ficaram atrás também do Colônia, que neste domingo derrotou o Hamburgo, em casa, por 3 a 0, com três gols de Anthony Modeste. O time de Colônia é agora o quarto colocado, com 18. Os visitantes estão na lanterna, com dois.

Na próxima rodada, no sábado, o Hoffenheim visitará o líder Bayern de Munique, o Colônia enfrentará o Eintracht Frankfurt, fora de casa, e o Hamburgo receberá o Borussia Dortmund. O Hertha Berlin tentará a recuperação na sexta-feira contra o Borussia Mönchengladbach.