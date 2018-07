Hoffenheim bate o Schalke e assume a ponta provisória no Alemão

Grande surpresa deste início de Campeonato Alemão, o Hoffenheim voltou a fazer bonito neste sábado. Em casa, a equipe enfrentou o Schalke 04, venceu por 2 a 0 e assumiu a liderança provisória da competição. Dennis Geiger e Lukas Rupp marcaram os gols do triunfo dos anfitriões.

O resultado levou o Hoffenheim a 14 pontos, um à frente do Borussia Dortmund, que ainda atua na rodada, e do Bayern de Munique, que já jogou. Entre os feitos da equipe, aliás, está justamente a vitória sobre o time bávaro no último dia 9, por 2 a 0.

Agora, o Hoffenheim volta as atenções para a Liga Europa, pela qual encara o Ludogorets na quinta-feira. Já o Schalke volta a campo somente na sexta-feira que vem diante do Bayer Leverkusen, em casa, pelo Alemão. Na competição, a equipe tem nove pontos e ocupa a sétima colocação.

Em outro confronto do dia pelo Alemão, o RB Leipzig, atual vice-campeão, também fez sua parte e venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, em casa. O resultado levou a equipe a 10 pontos, subindo para a sexta colocação, e deixou o Frankfurt com apenas sete, em décimo.

Também surpresa na competição, o Augsburg visitou o Stuttgart e não passou de um empate por 0 a 0, resultado que o deixa com 11 pontos, na quarta colocação. O Stuttgart, com sete, é o 11.º. Outra igualdade sem gols aconteceu em Bremen, onde o Werder recebeu o Freiburg e manteve-se sem vencer no Alemão. Já o Mainz derrotou o Hertha Berlin por 1 a 0, em casa.