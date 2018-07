Hoffenheim cede empate no final, mas fecha rodada em 4º no Alemão

Os três jogos deste domingo que fecharam a nona rodada do Campeonato Alemão não tiveram vencedores. Quem chegou mais perto disso foi o Hoffenfeim, que vencia o Wolfsburg na casa do adversário por 1 a 0 até os 46 minutos do segundo tempo, quando levou o gol de empate.

Demirbay, de pênalti, abriu o placar para o Hoffenheim. Felix Uduokhai empatou nos minutos finais para o Wolfsburg. O resultado, no entanto, não foi dos piores para o Hoffenheim, já que, com o ponto conquistado, foi a 16 e voltou ao G4, a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

Agora, ocupa a quarta posição, à frente do Schalke 04, que tem a mesma pontuação mas perde no saldo de gols. O Wolfsburg permanece no 14º lugar, com nove pontos, dois a mais do que o Hamburgo, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Com dois gols de pênalti, Freiburg e Hertha Berlin também empataram em 1 a 1. Haberer abriu o placar para o Freiburg aos sete minutos do segundo tempo. Kalou empatou aos 36 da etapa final. O empate manteve os dois próximos na tabela. O Hertha Berlim é o décimo, com dez pontos, dois a mais do que o Freiburg, o 15º colocado.

Não houve gols no jogo entre os desesperados Colônia e Werder Bremen. Ruim para os dois, que permanecem na zona de rebaixamento. O Werder Bremen é o penúltimo colocado, com seis pontos, seguido pelo Colônia, lanterna, com apenas três.