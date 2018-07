Hoffenheim confirma Markus Babbel como novo treinador

Para completar, o comandante tentará resgatar a confiança da equipe, que ficou ainda mais abalada após a derrota por 1 a 0 para o Greuther Fuerth, da segunda divisão alemã, na última quarta-feira, em casa. O resultado eliminou o Hoffenheim nas quartas de final da Copa da Alemanha e foi determinante para a demissão de Stanislawski.

Também ex-técnico do Stuttgart, Babbel assinou um contrato para dirigir o Hoffenheim até junho de 2014 e fará a sua estreia no comando do time já neste sábado, contra o Werder Bremen, fora de casa, pelo Campeonato Alemão. O clube ocupa atualmente a oitava colocação do torneio nacional, 19 pontos atrás do líder Borussia Dortmund.