Hoffenheim demite técnico após eliminação na Alemanha

Stanislawski havia sido contratado pelo Hoffenheim no começo desta temporada do futebol do país. Ele deixou o St. Pauli, outra equipe da segunda divisão alemã, e assinou um contrato para dirigir o time até 2014. Porém, nesta quinta o clube confirmou a rescisão do compromisso em comum acordo entre as duas partes.

Eliminado precocemente da Copa da Alemanha, o Hoffenheim também vai mal no Campeonato Alemão, no qual só ganhou uma das suas últimas dez partidas. Com isso, a equipe ocupa atualmente a oitava colocação da tabela, 19 pontos atrás do líder Borussia Dortmund.

O Hoffenheim ainda não anunciou um substituto para Stanislawski, mas a imprensa alemã especula que o principal candidato a assumir o cargo é Marks Babbel, ex-técnico de Stuttgart e Hertha Berlin, clube do qual foi demitido em dezembro passado.