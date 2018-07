Hoffenheim e Mainz empatam na abertura da rodada Em jogo decidido no primeiro tempo, Hoffenheim e Mainz ficaram no empate por 1 a 1, nesta sexta-feira, na abertura da 22ª rodada do Campeonato Alemão. Atuando em casa, o Hoffenheim saiu na frente logo aos 9 minutos, com o gol contra de Noveski, mas o egípcio Zidan deixou tudo igual aos 29, ainda na primeira etapa.