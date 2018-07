Hoffenheim empata com o Schalke e tem vaga na Liga dos Campeões ameaçada

Apesar de ter saído atrás no marcador, o Hoffenheim buscou o empate por 1 a 1 com o Schalke 04, neste domingo, fora de casa, em partida válida pela 22.ª rodada do Campeonato Alemão. Mesmo assim, o resultado acabou sendo encarado como um tropeço para os visitantes, já que a vaga para a Liga dos Campeões agora está ameaçada.

O empate levou o Hoffenheim aos 38 pontos, na quarta posição, que dá direito a uma vaga na fase qualificatória da Liga dos Campeões. Já o Hertha Berlin é o quinto colocado, com 37, enquanto o Borussia Dortmund aparece no terceiro lugar, que leva à fase de grupos, com 40. O Schalke, por sua vez, aparece longe da briga pelas competições continentais, pois chegou a 27 pontos, na 12.ª posição da tabela.

Alessandro Schoepf abriu o placar para o time da casa logo aos cinco minutos da partida. O gol de empate aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo e foi marcado por Sebastian Rudy.

Na sequência da competição, no próximo sábado, o Hoffenheim recebe o Ingolstadt, e o Schalke encara o Borussia Mönchengladbach. Antes, porém, o time de Gelsenkirchen encara o Bayern de Munique pela Copa da Alemanha, na quarta-feira.

MÖNCHENGLADBACH VENCE

Ainda neste domingo, o Borussia Mönchengladbach venceu o vice-lanterna Ingolstadt por 2 a 0, fora de casa mas ainda está longe de disputar uma vaga na Liga Europa através do Campeonato Alemão, já que é apenas o décimo colocado, com 29 pontos.