Hoffenheim ganha e fica perto de briga por vaga na Liga Europa

O Hoffenheim deu um passo importante para entrar na briga por uma vaga na Liga Europa neste sábado. Em casa, venceu o duelo direto diante do Hannover por 4 a 3 pela 13.ª rodada do Campeonato Alemão. O brasileiro Roberto Firmino, convocado por Dunga para os últimos amistosos da seleção, até teve boa exibição, mas passou em branco.

O resultado levou o Hoffenheim à sétima colocação, com 20 pontos, mesmo número do Schalke 04, que é o sexto e hoje estaria na Liga Europa. Na próxima rodada, sexta-feira, o time de Firmino duelará com o Borussia Dortmund fora de casa. Já o Hannover caiu para oitavo, com 19 pontos, e no sábado recebe o Wolfsburg.

O jogo deste sábado teve ritmo intenso e o Hoffenheim abriu 2 a 0 no placar com os gols de Schwegler, de falta, e Volland, aproveitando ótimo cruzamento da esquerda. Ainda no primeiro tempo, no entanto, Stindl se beneficiou de bobeada da zaga adversária e tocou de cabeça para diminuir.

No início da etapa final, Joselu recebeu bola na medida e tocou para o gol vazio, deixando tudo igual. Mas pouco depois Polanski acertou chute forte de longe para recolocar o Hoffenheim em vantagem. Suele, de cabeça, fez o quarto. No fim, ainda deu tempo para Stindl aproveitar erro na saída de bola e diminuir, mas já era tarde para a reação.