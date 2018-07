Hoffenheim goleia Hamburgo no Campeonato Alemão

Jogando em casa, o Hoffenheim construiu a sua vitória com extrema facilidade e abriu 3 a 0 logo no primeiro tempo, com gols marcados por Ibisevic, aos dois e aos 11 minutos, e Chinedu Obasi Ogbuke, aos 31 minutos.

O Hamburgo, do brasileiro Zé Roberto, ainda tentou reagir na etapa final e diminuiu o placar com um gol de Tesche, aos 20 minutos. O Hoffenheim porém não deu chances ao adversário e confirmou a sua vitória com gols de Chinedu Obasi Ogbuke, aos 27, e Salihovic, aos 31 minutos.