Hoffenheim goleia Schalke por 5 a 2 e retorna à zona de classificação europeia

Mesmo atuando fora de casa, o Hoffenheim não tomou conhecimento do Schalke 04 ao golear o adversário por 5 a 2, neste sábado, em resultado que garantiu ao time a sexta posição do Campeonato Alemão, com 50 pontos. Assim, a equipe fecha a zona de classificação às competições europeias por meio do torneio nacional.

Horas mais cedo, o Bayer Leverkusen havia assumido o sexto lugar ao derrotar o Nuremberg por 2 a 0, em casa, e chegar aos 48 pontos. Porém, com o triunfo expressivo obtido pelo Hoffenheim, voltou a cair para o sétimo lugar da tabela.

Já o Schalke, em péssima fase, está logo acima da zona do rebaixamento, em 15º lugar, com 27 pontos. Porém, com uma confortável vantagem para o Stuttgart, que encabeça a zona de degola, em 16º, com 21, depois de ter sido massacrado por 6 a 0 pelo Augsburg, horas mais cedo.

Na partida deste sábado em Gelsenkirchen, o Hoffenheim abriu o placar com um gol de Belfodil, aos 25 minutos, e ampliou com Kramaric no finalzinho do primeiro tempo, aos 45.

Na etapa final, Caligiuri descontou para os anfitriões aos 15, cobrando pênalti, mas Szalai voltou a marcar para os visitantes aos 20. E depois o Hoffenheim abriu 5 a 1 com Amiri balançando as redes aos 28 e Belfodil fazendo o seu segundo no jogo aos 40. No finalzinho, aos 45, Burgstaller voltou a marcar para os donos da casa, mas o estrago já estava feito pelo adversário.

Em outro duelo que fechou o dia de confrontos na Alemanha, o RB Leipzig superou o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1, também como visitante, e se consolidou ainda mais na terceira posição, com 61 pontos, firme para garantir a sua vaga na Liga dos Campeões - os quatro primeiros da tabela asseguram lugar no torneio continental.

Já Borussia estacionou na quinta colocação, com 51 pontos, e encabeça a zona de classificação à Liga Europa. E corre o risco de ver o Eintracht Frankfurt, dono do quarto lugar, com 52, disparar na sua frente na segunda-feira, quando encara o Wolfsburg, fora de casa, com o objetivo de ficar mais próximo da Liga dos Campeões.

Atuando fora de casa, o RB Leipzig abriu o placar aos 17 minutos, com Halstenberg convertendo uma cobrança de pênalti. Na etapa final, ele voltou a marcar aos oito. Pléa descontou aos 16, mas os anfitriões não tiveram força para empatar o jogo.