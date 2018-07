Hoffenheim só empata e cai para o 4º lugar no Campeonato Alemão

Vice-líder até o início desta oitava rodada do Campeonato Alemão, o Hoffenheim se distanciou um pouco da briga pela liderança. Neste domingo, apenas empatou em 1 a 1 com o Hamburgo, fora de casa. No fechamento da rodada, o surpreendente Paderborn, que estreia na primeira divisão, fez 3 a 1 no Eintracht Frankfurt.

Em Hamburgo, o Hoffenheim, do brasileiro Roberto Firmino, abriu o placar com o francês Modeste. Antes do intervalo, os donos da casa empataram com Lasogga. Com o resultado, o Hoffenheim ficou com 14 pontos, no quarto lugar. Líder, o Bayern de Munique segue com quatro pontos de folga, tendo agora o Borussia Mönchengladbach em segundo, com 16. Mainz (terceiro) e Wolfsburg (quinto) também têm 14.

O Hamburgo, por outro lado, novamente luta contra o que pode ser o primeiro rebaixamento da sua história. A equipe tem seis pontos e só fica à frente do Freiburg (cinco) e do Werder Bremen (quatro).

Também neste domingo, o Paderborn saiu atrás, mas virou sobre o Eintracht Frankfurt com gols de Ducksch, Hünemeier e Kutschke. As duas equipes têm 12 pontos, com o vencedor em sétimo e o derrotado em oitavo.