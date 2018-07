Hoffenheim terá técnico mais jovem da história do Alemão na próxima temporada Um dia após anunciar uma troca de técnicos para reagir no Campeonato Alemão, no qual amarga o penúltimo lugar, o Hoffenheim surpreendeu nesta terça-feira ao confirmar que terá o treinador mais jovem da história da competição na próxima temporada do futebol europeu. Trata-se de Julian Nagelsmann, de 28 anos, que ainda precisará passar por testes obrigatórios para ganhar a licença de técnico profissional.