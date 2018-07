Hoffenheim vence com gol no último minuto e garante vaga na Liga dos Campeões

Com um gol no último minuto, o Hoffenheim derrotou o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 neste domingo, em casa, pela 31.ª rodada do Campeonato Alemão. A vitória importantíssima colocou o time anfitrião na zona de classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

O Hoffenheim foi a 58 pontos, na terceira colocação, e ultrapassou o Borussia Dortmund, que está em quarto, com 57. Detalhe que na próxima rodada as duas equipes se enfrentarão, em Dortmund, pela 32.ª e antepenúltima rodada da competição. Praticamente uma decisão pelo terceiro lugar.

A vitória no final da partida ainda garantiu à equipe ao menos uma vaga nos playoffs da Liga dos Campeões. Isso porque o Hertha Berlin, quinto colocado, tem 46 pontos conquistados e só há mais nove em disputa. O Eintracht Frankfurt está em 11.º lugar, com 41.

O gol da partida foi marcado aos 45 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio na área, Benjamin Hübner subiu mais alto do que o zagueiro e desviou de cabeça para as redes. Apesar do placar magro, o Hoffenheim tem demonstrado grande força ofensiva e é o terceiro melhor ataque da competição, com 58 gols marcados. Atrás apenas do campeão Bayern de Munique (79) e do Borussia Dortmund (65).

Em outro duelo deste domingo, o Augsburg goleou o Hamburgo em casa por 4 a 0. Altintop, duas vezes, Philipp Max e Bobadilla marcaram os gols da vitória. Com o resultado, o time anfitrião subiu para o 13.º lugar, com 35 pontos, enquanto que os visitantes entraram na zona de playoff do rebaixamento, em 16.º, com 33.

A 31.ª rodada definiu o título do Campeonato Alemão. No último sábado, o Bayern de Munique goleou o Wolfsburg por 6 a 0, fora de casa, e garantiu o pentacampeonato consecutivo. O resultado levou a equipe aos 73 pontos, 10 à frente do RB Leipizig, que está em segundo lugar.