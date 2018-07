Hoffenheim vence em casa e sobe para 4.º no Alemão

Há quatro jogos sem vencer, o Hoffenheim entrou em campo pressionado neste domingo. E a situação não melhorou quando Bobadilla abriu o placar para os visitantes, aos 13 minutos. Os donos da casa só chegaram ao empate no início do segundo tempo, com gol de Demba Ba.

A virada veio com um gol contra do brasileiro Anderson, aos 22. O Monchengladbach atuava com um jogador a menos, já que Arango havia sido expulso aos 17. Com vantagem numérica, o Hoffenheim marcou o terceiro, com Salihovic, em cobrança de pênalti.

Logo em seguida, Schachten recebeu o cartão vermelho e deixou o Monchengladbach com apenas nove atletas em campo. Mesmo assim, conseguiu descontar o placar nos acréscimos, com gol de Idrissou.

Ainda neste domingo, o Eintracht Frankfurt derrotou o Kaiserslautern por 3 a 0, fora de casa. O time visitante ocupa a oitava colocação da tabela, com 12 pontos, enquanto os anfitriões somam sete, em 14.º.