Hoje tem Real x Roma pela Liga. Veja a programação da TV

Nesta terça tem Liga dos Campeões, o mais charmoso campeonato da Europa. Dois jogos abrem a rodada de volta da fase de oitavas de final do torneio. O Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, recebe a Roma para confirmar sua classificação depois de ganhar por 2 a 0 na ida. No outro jogo, Wolfsburg, da Alemanha, encara o Gent, da Bélgica. No confronto de ida, o time alemão fez 3 a 2, mas a classificação não está definida. Veja o que de melhor acontece no esporte nesta terça-feira e se programe.

Confira também no portal do Estadão os gols e lances dessas partidas da Liga dos Camoeões

Programação de TV

Confira os principais eventos esportivos

08 DE MARÇO

16h00

Futebol | Copa da Inglaterra

Hull City x Arsenal

ESPN Brasil

16h45

Futebol | Liga dos Campeões da Europa

Real Madrid x Roma

EI Maxx

16h45

Futebol | Liga dos Campeões da EuropaWolfsburg x Gent

EI Maxx 2

19h00

Futebol | Copa do Nordeste

Estanciano x América-RN

EI Maxx 2 e Esporte Interativo

19h30

Futebol | Copa Libertadores

Emelec x Olimpia

Fox Sports 2

20h00

Futebol | Campeonato Paulista Série A2

Guarani x Votuporanguense

SporTV

21h30

Futebol | Copa do Nordeste

Santa Cruz x Confiança

EI Maxx

21h45

Futebol | Copa LibertadoresAtlético Nacional x Peñarol

Fox Sports

21h45

Futebol | Copa Libertadores

Sporting Cristal x Huracán

Fox Sports 2

22h00

Basquete | NBA

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

SporTV