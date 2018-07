Hoje é dia de River Plate x São Paulo, e de Colo-Colo x Atlético-MG

Depois dos fracassos dos clubes brasileiros na rodada de quarta-feira na Libertadores, com derrotas de Palmeiras e Corinthians e empate do Grêmio em casa, nesta quinta outros dois times do País tentam se dar bem na competição sul-americana. O São Paulo tem parada indigesta contra o River Plate, em Buenos Aires.

O time do Morumbi tem zero ponto na classificação do seu grupo e precisa ganhar. Na 0utra partida da noite, o Atlético-MG, de Robinho, mede forças contra o Colo-Colo, fora de casa, em outro compromisso duríssimo na rodada. E muito mais. Veja o que de melhor do esporte tem na TV. Confira!

11h30

Mundial de Biatlo: etapa de Oslo

SporTV2

14h

Liga dos Campeões Feminina de Vôlei

Vakifbank Istanbul x Volero Zurich

BandSports

15h

Liga Europa

Borussia Dortmund x Tottenham

Fox Sports

15h

Liga Europa

Basel x Sevilla

Fox Sports 2

15h

Liga Europa

Fenerbahçe x Braga

ESPN

15h

Liga Europa

Shakhtar Donetsk x Anderlecht

ESPN Brasil

16h

Masters 1000 de Indian Wells

SporTV3

16h30

Copa do Nordeste

Coruripe x CRB

EI Maxx 2

16h30

Superliga Italiana Masculina de Vôlei

BandSports

17h05

Liga Europa

Liverpool x Manchester United

ESPN Brasil e Esporte Interativo

17h05

Liga Europa

Villarreal x Bayer Leverkusen

Fox Sports

17h05

Liga Europa

Athletic Bilbao x Valencia

Fox Sports 2

17h05

Liga Europa

Sparta Praga x Lazio

ESPN Brasil

19h

Copa do Nordeste

ABC x Salgueiro

EI Maxx 2

19h15

Copa do Nordeste

Imperatriz x Campinense

Esporte Interativo

19h30

Copa Libertadores

River Plate x São Paulo

SporTV

21h

Basquete Universitário dos EUA

Fase final

BandSports e ESPN+

21h30

Copa do Nordeste

Botafogo da Paraíba x River

Esporte Interativo

21h30

Copa do Nordeste

Vitória da Conquista x Sampaio Corrêa

EI Maxx 2

21h30

Copa Verde

Vila Nova x Luverdense

EI Maxx

21h30

Hóquei no Gelo (NHL)

Florida Panthers x Ottawa Senators

ESPN

21h45

Copa Libertadores

Colo Colo x Atlético Mineiro

Fox Sports

21h45

Copa Libertadores

Bolívar x Boca Juniors

Fox Sports 2

21h45

Copa Sul-Minas-Rio

Fluminense x Criciúma

SporTV

21h45

Copa Sul-Minas-Rio

Coritiba x Avaí

SporTV2

23h30

Basquete Universitário dos EUA

Fase Final

BandSports