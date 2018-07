Hoje no Vitória, Deola fala sobre a crise do Palmeiras

Deola chegou ao Vitória há pouco mais de dois meses para recuperar a autoestima e mostrar o seu valor. E está conseguindo. Do Palmeiras ele saiu pela porta dos fundos depois de falhar em um jogo contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro (ele já havia falhado contra o Guarani, pelas quartas de final do Paulistão), mas no clube baiano deu a volta por cima e já faz contas para comemorar o quanto antes o acesso para a Série A, enquanto seu ex-clube luta para não cair para a Série B. Em entrevista ao JT, ele fala do bom desempenho no Vitória, da pressão que os goleiros do Palmeiras sofrem pela comparação com Marcos e da situação do Verdão no Brasileirão.

Há dois meses, você deixou o Palmeiras sendo chamado de frangueiro e hoje é um dos melhores goleiros da Série B. Como estava sua cabeça quando chegou ao Vitória?

A responsabilidade quando cheguei era muito grande. O Vitória tinha o Douglas e o Renan, que são bons goleiros, mas não estavam bem. O problema é que hoje em dia o goleiro está muito visado. Todo gol a culpa é nossa, mas na maioria das vezes nós somos quem tem menos culpa no cartório. O Douglas estava jogando, mas ele é muito novo e a pressão estava grande. Eles me chamaram e topei na hora. Fui bastante cobrado no começo porque no Palmeiras eu era uma promessa, embora já tenha 29 anos, e no Vitória cheguei com status de goleiro experiente, que jogou no Palmeiras.

Qual o segredo do Vitória?

Temos um conjunto muito bom, com jogadores experientes, como o Willian, que era do Santos, o Elton, ex-Corinthians, e o Pedro Ken, que já atuou no Coritiba e no Cruzeiro, entre outros jogadores que têm feito a diferença nos jogos mais importantes. E o próprio (Paulo Cesar) Carpegiani (o técnico) tem dado um padrão tático muito bom para nós. Ele sabe como comandar o time e tem sido fundamental para esse sucesso.

Você realmente parece feliz. Sente que deu a volta por cima?

Podemos dizer que sim, embora não goste muito dessas coisas de dar a volta por cima ou provar para alguém alguma coisa. Eu tive alguns erros cruciais no Palmeiras que me fizeram ser criticado pela torcida e deixei o time. Mas quem me conhece sabe do meu potencial. Já batalhei muito para chegar onde cheguei e sabia que não seria um erro pontual que iria acabar com a minha carreira.

Quando você saiu, falaram que você fazia 'panelinha' para criar intriga na equipe e não gostava do Felipão...

Eu deixava falar. Quanto mais você responde, mais você repercute a mentira. Eu me dava bem com todo mundo no clube, principalmente com o Felipão. Para falar a verdade, nem ficava chateado, só não entendia como alguém se dava ao luxo de ficar preocupado em inventar tanta besteira. Quem me conhece sabe que nunca falei mal de ninguém. Fiquei 15 anos no Palmeiras (com exceção dos períodos em que esteve emprestado). Não é possível que nesse tempo eu tenha armado tanta coisa. O tempo que fiquei no clube serve para mostrar a minha índole.

O que pensa da situação do Palmeiras?

Estou muito triste de ver o time assim porque, além de eu ainda ter contrato com o clube, eu sou torcedor e nunca escondi isso. Espero que o time saia dessa situação porque o Palmeiras tem jogado bem e o que falta é ter tranquilidade para fazer o resultado.

O que acha da pressão em cima do Bruno?

O problema do Palmeiras não é goleiro. Quando eu estava lá, o problema era eu. Saí, agora é o Bruno. Qualquer um que entrar será criticado. O problema é que no Palmeiras entendem que goleiro é só o Marcos. Mas nunca vamos ter um novo Marcos, e quem jogar no gol do Palmeiras vai sofrer com essa comparação. Sinceramente, que culpa o Bruno tem de o time estar nessa situação? O problema é o grupo todo. Se ganha, todo mundo ganha, se perde, todo mundo perde. Acontece que é fácil apontar os problemas para uma pessoa. Se não é culpa do goleiro, é culpa do técnico.

E para a Libertadores? Pensa em voltar?

Ainda não sei. O Vitória já mostrou interesse e quer que eu fique para o ano que vem. Estou feliz no clube, mas é difícil projetar alguma coisa, já que meu contrato termina e eu volto para o Palmeiras. Falar que eu quero ficar no Vitória pode parecer algo meio autoritário, mas vamos conversar e ver o que é melhor para todo mundo. Eu não sei se o Palmeiras vai querer ficar comigo. Até agora não me falaram nada. Eu sou funcionário do clube e jogo onde determinarem.