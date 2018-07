Hoje à noite tem Palmeiras e Corinthians na Libertadores

Duas partidas importantes para times brasileiros movimentam nesta quarta a Libertadores da América. Palmeiras e Corinthians jogam fora contra Rosario Central e Santa Fé, respectivamente. O time do técnico Cuca precisa dos três pontos para se recuperar na competição e ainda sonhar com vaga na próxima fase. Os comandados de Tite, por sua vez, entram em campo para confirmar sua classificação, uma vez que lideram sua chave. As duas partidas fazem parte da programação de TV.

Veja o que de mais interessante você poderá acompanhar na telinha nesta quarta. À tarde, o torcedor poderá acompanhar duas partidas da Ligas dos Campeões: Wolfsburg x Real Madrid e PSG x City. As partidas começas às 15h45 (horário de Brasília).

10h30

Ciclismo: De Scheldeprijs na Bélgica

ESPN+

15h45

Liga dos Campeões

Wolfsburg x Real Madrid

EI MAXX

15h45

Liga dos Campeões

Paris Saint-Germain x Manchester City

EI MAXX 2

16 horas

Golfe

Masters de 2016 (par 3)

ESPN Internacional

19 horas

Brasileirão Feminino de Futebol

Corinthians x Flamengo

SporTV

19 horas

Copa Verde

Remo x Nacional-AM

EI MAXX

19h30

Copa Libertadores

River Plate x The Strongest

FOX Sports

19h30

Copa do Brasil

Resende-RJ x Ceará

SporTV 2

19h30

Copa do Brasil

Aparecidense-GO x Sport

FOX Sports 2

20 horas

Beisebol (MLB)

Cincinnati Reds x Philadelphia Phillies

ESPN+

21h30

Copa do Brasil

Tombense x Fluminense

ESPN Brasil

21h45

Copa Libertadores

Santa Fe x Corinthians

Globo, FOX Sports e SporTV 2

21h45

Copa Libertadores

Rosario Central x Palmeiras

SporTV

21h45

Copa Libertadores

Independiente del Valle X Atlético-MG

FOX Sports 2

21h45

Copa do Brasil

Tombense x Fluminense

SporTV 3

22h30

Basquete (NBA)

Dallas Mavericks x Houston Rockets

ESPN Internacional

23h45

Basquete (NBA)

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers

SporTV 2

0 hora

Copa Libertadores

Pumas x Olímpia

FOX Sports 2