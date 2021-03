Holan assume Santos com meta de definir quais jovens devem seguir no profissional

O técnico argentino Ariel Holan sabe que não terá reforços de peso no Santos. E também já foi informado que pode perder mais peças. Desde que foi anunciado, pediu para o auxiliar Marcelo Fernandes usar os jovens para saber com quais poderá contar ao longo do ano no profissional. Fechar a lista da fase prévia da Copa Libertadores será o primeiro desafio. Ele assume o time na semana e vai usar o jogo com a Ferroviária para novas análises.

Além de os titulares ainda estarem em fase de descanso, Holan já havia imaginado usar as primeiras rodadas do Estadual para observações. A prova que quer ver os meninos em campo bem do fato de Ângelo ter atuado os 90 minutos diante do Santo André e de Bruno Marques e Ivonei terem ficado na reserva.

O centroavante e o meio-campista já atuaram algumas vezes no time e Holan já os conhece graças aos vídeos do departamento de análise santista. A ideia é ver quem pode ser efetivado, ao menos, para compor o grupo.

"O Ariel (Holan) tem conversado com a gente desde o jogo contra o Bahia. Ele tem um grupo de análise de desempenho que tem os perfis de jogadores traçados", revelou Marcelo Fernandes. "Ele conversou a respeito de alguns jogadores, cabe a gente fazer aquilo que quer. Conseguimos atender todos os pedidos dele, colocamos situações em que ele pôde ver também".

Além de sugerir a escalação de alguns meninos novos, Holan ainda vem acompanhando tudo de perto. Esteve no Canindé e "anotou" tudo o que viu. De bom e o que pode ser corrigido.

"O Santos tem por hábito ter este script há tempos (revelar jovens). São meninos de ouro", elogiou Fernandes, acostumado a dirigir os times de base do clube. "Ariel está chegando, o clube vai ganhar com isso. Ele vai implementar seu trabalho e tenho certeza que ficou feliz em ver que tem 20 jogadores de seu plantel, mais 19 meninos que podem dar conta do recado", seguiu. "O Santos tem tudo para colocar a casa em ordem com estes meninos".