Holan prevê maior atenção à defesa e foco no contra-ataque do Santos

Santos e Ituano fizeram uma das melhores partidas do Paulistão até agora, na noite de sábado. Jogando na Vila Belmiro, o time da casa venceu por 2 a 1, mas criou mais chances de gol do que sugere o placar. No entanto, também correu riscos na defesa. É em busca do equilíbrio entre o ataque e a defesa que Ariel Holan vai trabalhar nos próximos dias.

"Creio que fizemos uma boa partida no primeiro tempo na parte ofensiva, mas nos custou um pouco os contra-ataques. Isso que precisamos melhorar do primeiro tempo. O jogo foi muito preciso por momentos e esse é o time que eu gosto que jogue", projeta o treinador argentino.

Ao fim da partida de sábado, ele analisou a atuação santista como duas versões diferentes, uma apresentada em cada tempo. "No segundo tempo, foi uma outra versão do Santos, uma versão de uma equipe que não esteve com a bola, mas soube usar o contra-ataque", ponderou. "Podíamos ter ficado mais com a bola no segundo tempo, mas não conseguimos. O que tiro de bom do segundo tempo é a quantidade de chances que criamos nos contra-ataques."

Portanto, o foco do Santos a partir deste domingo será calibrar o contra-ataque, baseado na velocidade e na juventude dos seus jogadores. No sábado, pelo menos cinco jogadores titulares tinham menos de 21 anos na equipe santista.

"Os jovens fizeram uma grande partida no primeiro tempo, esse é o caminho que buscamos no sistema de jogo do Santos. É um começo, necessitamos um pouquinho mais de tempo para que esse jogo do primeiro tempo se mantenha na partida toda", comentou o treinador.

Apesar de ter entrado em campo na noite deste sábado, o Santos já retoma os trabalhos na manhã deste domingo, no CT Rei Pelé. No início da noite, o grupo se reunirá novamente para embarcar para a Venezuela. O time brasileiro enfrentará mais uma vez o Deportivo Lara, pela fase preliminar da Copa Libertadores, na terça. No jogo de ida, venceu por 2 a 1.