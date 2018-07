Holanda anuncia demissão do técnico Bert van Marwijk

O pedido de demissão foi aceito pela Federação Holandesa de Futebol "com efeito imediato", segundo anunciou a entidade. O atual contrato do treinador, com fim somente em 2016, havia sido renovado no ano passado. "Eu tive dúvidas, mas finalmente decidi que tinha que dar este passo", afirmou Van Marwijk, de 60 anos.

Sua saída foi causada pela pífia campanha da Holanda, atual vice-campeã mundial, nesta Euro. Após se classificar com grande folga nas Eliminatórias, o time holandês perdeu os três jogos da fase de grupos, diante de Alemanha, Portugal e Dinamarca, e foi eliminado de forma surpreendente.

Os tropeços contrastaram com a sequência de nove vitórias consecutivas nas Eliminatórias da Euro. A série chegou a alcançar 14 triunfos seguidos a contar após a derrota na final da Copa do Mundo, diante da Espanha, em 2010.

Após a queda na competição europeia, Van Marwijk assumiu a culpa pelos resultados negativos. "Falhei neste torneio", declarara. Mas evitou falar sobre seu futuro, definido somente nesta quarta. O treinador havia assumido o cargo em 2008, em substituição a Marco van Basten.