Holanda apenas empata com o Equador em amistoso

AMSTERDÃ - Finalista da Copa do Mundo de 2010 e uma das candidatas ao título do Mundial de 2014, a Holanda não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 com o Equador, neste sábado, em Amsterdã, em amistoso de preparação para a competição que começará a ser disputada em 12 de junho no Brasil.

Também com presença garantida na Copa, os equatorianos saíram na frente no placar no jogo realizado em solo holandês. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Jefferson Montero recebeu bola nas costas da zaga e, com tranquilidade, tocou no canto direito baixo do goleiro.

Ainda sem contar com sua força máxima, pois alguns de seus principais jogadores ainda estão em atividade nesta reta final da temporada europeia, a seleção holandesa garantiu o empate no amistoso em casa ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos, Jordy Clasie lançou do meio do campo para Robin van Persie, que exibiu grande categoria ao matar no peito dentro da área e bater de primeira pelo alto, de pé esquerdo, para fazer um golaço.

A Holanda irá integrar o Grupo B do Mundial, que também conta com Espanha, Chile e Austrália. A estreia do país na competição será contra os espanhóis, no dia 13 de junho, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Já o Equador fará parte do Grupo E, ao lado de França, Suíça e Honduras. O primeiro jogo dos equatorianos será contra os suíços, em 15 de junho, no Mané Garrincha, em Brasília.