Holanda bate Turquia em amistoso com gol de Huntelaar

Mesmo podendo contar com o retorno de Robin Van Persie, recuperado de lesão, o técnico Bert Van Marwijk escalou o ataque holandês com Huntelaar e Afellay, que deverá se transferir para o Barcelona no final do ano. A seleção foi escalada com Stekelenburg; Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Pieters, Maduro, Van der Vaart, Lens, Sneijder, Afellay e Huntelaar.

Com a base titular da Copa do Mundo, a Holanda dominou o primeiro tempo com facilidade, mas não conseguiu balançar as redes. O gol da vitória só saiu aos 6 minutos da segunda etapa. Após erro da defesa rival, Maduro deu passe para Huntelaar anotar o único gol da partida.

Depois de se defender bem no primeiro tempo, a Turquia, do técnico holandês Guus Hiddink, criou duas boas chances de abrir o marcador no segundo tempo. Mas Bulut e Kazim-Richards não conseguiram aproveitar as oportunidades.