Holanda chama 17 jogadores da Copa para reencontro com Brasil

AMSTERDÃ - O técnico da Holanda, Bert van Marwijk, convocou nesta segunda-feira a sua seleção para os amistosos contra Brasil e Uruguai, que serão disputados no próximo mês, em reedições de duelos das quartas de final e das semifinais da Copa do Mundo de 2010. E 17 jogadores que foram chamados para o Mundial da África do Sul estão na lista. Já Mano Menezes convocou apenas dez remanescentes da última Copa.

O jogo contra o Brasil está marcado para 4 de junho, em Goiânia, no Estádio Serra Dourada. Em 2010, a Holanda venceu o Brasil por 2 a 1. Em seguida, bateu o Uruguai por 3 a 2 para garantir presença na final da Copa do Mundo. O duelo com os uruguaios será realizado no dia 8.

Goleiro titular da Holanda, Maarten Stekelenburg ainda está com o polegar direito quebrado e não foi chamado, assim como o capitão Mark van Bommel, que não vai viajar para a América do Sul, já que realizará uma pequena cirurgia na perna direita. O meia Rafael van der Vaart também vai desfalcar a Holanda por estar com uma lesão na panturrilha.

Em compensação, a Holanda vai contar com o meia Sneijder, carrasco do Brasil ao marcar os gols da vitória em 2010. Além disso, os atacantes Dirk Kuyt, Arjen Robben, Klaas Jan Huntelaar e Robin van Persie foram chamados.

A principal novidade da convocação foi a presença do goleiro Tim Krul, do Newcastle, que, aos 23 anos, foi chamado pela primeira vez. Van Marwijk também convocou o goleiro Jasper Cillessen, do NEC Nijmegen.

Confira a convocação da Holanda:

Goleiros: Michel Vorm (Utrecht), Tim Krul (Newcastle/Inglaterra), Jasper Cillessen (NEC Nijmegen).

Defensores: Khalid Boulahrouz (Stuttgart/Alemanha), Edson Braafheid (Hoffenheim/Alemanha), Jeffrey Bruma (Leicester City/Inglaterra), John Heitinga (Everton/Inglaterra), Joris Mathijsen (Hamburgo/Alemanha), Erik Pieters (PSV Eindhoven), Gregory van der Wiel (Ajax).

Meio-campistas: Ibrahim Afellay (Barcelona/Espanha), Nigel de Jong (Manchester City/Inglaterra), Hedwiges Maduro (Valencia/Espanha), Stijn Schaars (AZ Alkmaar), Wesley Sneijder (Inter de Milão/Itália), Kevin Strootman (Utrecht), Demy de Zeeuw (Ajax).

Atacantes: Eljero Elia (Hamburgo/Alemanha), Luuk de Jong (Twente), Dirk Kuyt (Liverpool/Inglaterra), Robin van Persie (Arsenal/Inglaterra), Arjen Robben (Bayern de Munique/Alemanha), Klaas Jan Huntelaar (Schalke 04/Alemanha).