Holanda chega à Áustria para iniciar treinamento

"Nós temos uma boa equipe e se nós jogarmos direito teremos chances", disse o meio-campista Rafael van der Vaart, jogador do Real Madrid.

Dos 30 jogadores convocados pelo treinador Bert van Marwijk, apenas três não puderam viajar com a delegação. Snejder, do Inter de Milão, e Robben e Van Bommel, do Bayern de Munique, foram dispensados de se apresentarem com o grupo, pois atuarão na final da Liga dos Campeões, no próximo sábado, em Madri.

Eles se juntarão ao elenco na próxima segunda-feira. No dia 26 de maio, a seleção holandesa enfrentará o México, em Freiburg, na Alemanha. Na Copa do Mundo, a Holanda está no Grupo E, também composto por Japão, Camarões e Dinamarca.