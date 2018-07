Holanda convoca dois novatos para jogo com Inglaterra

Apesar das novidades, a lista é dominada por jogadores veteranos, incluindo o volante Mark van Bommel, do Milan, o meia Rafael van der Vaart, do Tottenham, e o atacante Robin van Persie, do Arsenal. John e Narsingh foram selecionados como alternativas de Van Marwijk para Arjen Robben, do Bayern de Munique, que está em má fase.

"Esses dois meninos desenvolveram bem recentemente e o que eu gosto neles é que ambos são jogadores que podem não só marcar gols, mas também dar passes decisivos", disse Van Marwijk sobre John e Narsingh, principal parceiro de Bas Dost, artilheiro do Campeonato Holandês. "Ambos mostraram que se saem bem sobre pressão".

Vice-campeã mundial, a Holanda tem visto vários jogadores importantes lutando para entrar em forma nesta temporada, principalmente Robben e o meia-atacante Wesley Sneijder. Porém, Van Persie está no melhor momento da sua carreira no Arsenal. E Van Marwijk ainda precisa definir qual será o goleiro titular na Eurocopa. Maarten Stekelenburg, da Roma, disputa a vaga com Tim Krul, do Newcastle, e Michel Vorm, do Swansea.

A partida em Wembley estava marcada para agosto do ano passado, mas foi adiada por conta de protestos em Londres. Depois disso, Fabio Capello deixou o comando da seleção inglesa, que será dirigida, interinamente, por Stuart Pearce, pela primeira vez, na quarta-feira.

Confira a lista de convocados da seleção holandesa para o amistoso com a Inglaterra:

Goleiros: Maarten Stekelenburg (Roma/Itália), Michel Vorm (Swansea/Inglaterra) e Tim Krul (Newcastle/Inglaterra).

Defensores: Khalid Boulahrouz (Stuttgart/Alemanha), Jeffrey Bruma (Hamburgo/Alemanha), Urby Emanuelson (Milan/Itália), John Heitinga (Everton/Inglaterra), Joris Mathijsen (Málaga/Espanha), Erik Pieters (PSV) e Ron Vlaar (Feyenoord).

Meio-campistas: Mark van Bommel (Milan/Itália), Nigel de Jong (Manchester City/Inglaterra), Stijn Schaars (Sporting/Portugal), Wesley Sneijder (Internazionale/Itália), Kevin Strootman (PSV), Rafael van der Vaart (Tottenham/Inglaterra) e Georginio Wijnaldum (PSV).

Atacantes: Klaas Jan Huntelaar (Schalke 04/Alemanha), Ola John (Twente), Luuk de Jong (Twente), Dirk Kuyt (Liverpool/Inglaterra), Luciano Narsingh (Heerenveen), Robin van Persie (Arsenal/Inglaterra) e Arjen Robben (Bayern Munique/Alemanha).