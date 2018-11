Holanda derrota a França e 'rebaixa' Alemanha na Liga das Nações

Sem entrar em campo, a Alemanha está "rebaixada" na Liga das Nações, competição recém-criada pela Uefa. Em uma temporada em que tudo parece ter dado errado para os tetracampeões mundiais - contando o vexame dado na Copa do Mundo da Rússia com a eliminação precoce na fase de grupos -, o final de 2018 para a seleção comandada pelo técnico Joachim Löw segue sendo péssimo. Nesta sexta-feira, a queda para a "segunda divisão" da competição veio com a vitória da Holanda sobre a França por 2 a 0, em Roterdã.

Com o triunfo sobre os atuais campeões mundiais levou a Holanda para seis pontos no Grupo 1, ainda na segunda colocação. A França lidera com sete e a Alemanha é a lanterna, com apenas um. Na Liga das Nações, o último de cada uma das quatro chaves é rebaixada para a Liga B, espécie de segunda divisão. E este é o destino para os alemães, que ainda receberão os holandeses nesta terça-feira, em Gelsenkirchen.

O jogo não valerá mais nada para a Alemanha, mas para a Holanda pode significar a classificação às semifinais da Liga das Nações - vaga dada apenas para os líderes de cada grupo. Um empate servirá para os holandeses, que estão em um processo de renovação e crescimento no cenário mundial do futebol após ter ficado de fora das últimas edições da Copa do Mundo e da Eurocopa.

Em campo, a Holanda foi soberana e não deu qualquer chance para os campeões do mundo. Os gols foram marcados no final de cada tempo da partida. Aos 44 minutos da primeira etapa, o meia Georginio Wijnaldum abriu o placar. Aos 45 do segundo tempo, o atacante Memphis Depay definiu a vitória em uma cobrança de pênalti.

OUTROS JOGOS

Mais seis partidas foram realizadas nesta sexta-feira por divisões inferiores da Liga das Nações. Pela Liga B, a Eslováquia goleou a já classificada Ucrânia por 4 a 1, em Bratislava, e fará o duelo contra a República Checa nesta terça-feira para definir quem será rebaixado no Grupo 1 - ambos estão com três pontos os checos terão a vantagem do empate.

Pelo Grupo 4 da Liga B, a Dinamarca conseguiu a classificação às semifinais ao derrotar o País de Gales por 2 a 1, em Cardiff. Os dinamarqueses chegaram a sete pontos e deixaram os galeses, que não jogam mais, em segundo com seis. Nesta terça-feira, a líder da chave receberá a lanterna Irlanda.

Os outros resultados da rodada desta sexta-feira foram: Chipre 1 x 1 Bulgária, Eslovênia 1 x 1 Noruega, Gibraltar 2 x 6 Armênia e Liechtenstein 0 x 2 Macedônia.