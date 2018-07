Holanda derrota Andorra e garante vaga na Copa de 2014

ANDORRA LA VELLA - Atual vice-campeã mundial - perdeu a final de 2010, na África do Sul, para a Espanha -, a Holanda está garantida na disputa da Copa de 2014. A classificação antecipada para o Mundial no Brasil foi confirmada nesta terça-feira, com a vitória fora de casa sobre Andorra, por 2 a 0, que deixou a seleção holandesa inalcançável na liderança do Grupo D das Eliminatórias Europeias.

Assim, a Holanda se tornou a sexta seleção garantida na disputa da Copa, depois do anfitrião Brasil e dos quatro representantes da Ásia: Japão, Coreia do Sul, Austrália e Irã. Com 22 pontos somados em oito das 10 rodadas das Eliminatórias, os holandeses já garantiram a única vaga direta do Grupo D - o segundo colocado da chave ainda tem chance de classificação na repescagem europeia.

Além da vitória em Andorra, com dois gols do atacante Robin van Persie no segundo tempo, a Holanda contou nesta terça-feira com outro resultado para garantir sua classificação antecipada na Copa. Mesmo jogando em casa, a então segunda colocada Romênia perdeu para a Turquia por 2 a 0, o que fez a vantagem dos holandeses na liderança ficar inalcançável nas duas últimas rodadas do Grupo D.

Agora, a Romênia caiu para o quarto lugar, ainda com 13 pontos. Foi ultrapassada pela própria Turquia, que venceu em Bucareste com gols de Yilmaz e Erdinc, chegando aos mesmos 13 pontos. E também perdeu posição para a Hungria, agora com 14 pontos, após fazer 5 a 1 sobre a Estônia, nesta terça-feira, em Budapeste - os gols húngaros foram de Klavan (contra), Hajnal, Bode, Nemeth e Dzsudzsak.