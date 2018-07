Holanda derrota o Casaquistão e mantém esperanças e ir à Euro

A Holanda manteve viva as esperanças de ir à Eurocopa de 2016. Neste sábado, venceu o Casaquistão por 2 a 1, fora de casa, e assumiu a terceira colocação no Grupo A com 13 pontos. No entanto, a situação da equipe do técnico Daley Blind continua complicada.

A Turquia ainda neste sábado visitará a República Checa. Em caso de vitória, os turcos vão a 15 pontos e ultrapassam os holandeses a uma rodada do término das Eliminatórias. Islândia e República Checa já garantiram os dois primeiros lugares e as vagas diretas à competição europeia. Resta apenas a definição de quem disputará a repescagem.

Sem Robben, machucado, o treinador apostou em uma jovem revelação do país, El-Gazhi, de 20 anos, para formar o trio ofensivo com Depay e Huntelaar. Os visitantes começaram melhor a partida e abriram o placar aos 33 minutos com Wijanldum. Ele recebeu na entrada da área e bateu colocado para fazer o primeiro. O segundo gol veio aos quatro do segundo tempo. Sneijder invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado. Nos acréscimos, Kuat descontou para a seleção casaque.

Na última rodada, na próxima terça-feira, as duas equipes que disputam o terceiro lugar do Grupo A enfrentarão as duas seleções classificadas. A Holanda receberá a República Checa e Turquia terá pela frente a Islândia, em casa.