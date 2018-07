Holanda e Chile se enfrentam para tentar evitar o Brasil

As rodadas finais da fase de grupos da Copa do Mundo geralmente têm jogos mornos e equipes mistas, só que o encontro desta segunda-feira entre Holanda e Chile, no Itaquerão, foge totalmente à regra. Em jogo estará o título simbólico de campeão da chave e o prêmio de escapar de um possível confronto contra o Brasil nas oitavas de final.

Para escalar as equipes, os técnicos viveram um dilema. Tiveram de conciliar a preocupação em ter a força máxima para o jogo importante com o risco de perder para o mata-mata jogadores desgastados ou pendurados com o cartão amarelo.

Por isso, a Holanda deve deixar de fora o volante De Guzman com medo de que o jogador seja advertido novamente. No Chile, a possível ausência é do volante Vidal, que ainda não está em plena forma depois de ter se submetido a uma artroscopia no joelho direito.

Porém, a principal ausência do jogo não foi por opção. O holandês Van Persie, um dos artilheiros da Copa com três gols, está suspenso. "Não será fácil sem ele. É o nosso capitão, goleador e o substituto pode até jogar bem, mas não terá o mesmo estilo", comentou o técnico Louis van Gaal.

Apesar do desfalque, a Holanda tem a vantagem de empatar para manter a liderança. A goleada por 5 a 1 na Espanha, na estreia, garantiu a vantagem no saldo de gols (5 a 4).

Nesta segunda-feira, os treinadores tentaram não admitir que a motivação principal do jogo seja evitar o Brasil. "Queremos ser os primeiros colocados do grupo para, em teoria, ter um caminho mais favorável. Isso não tem a ver com o Brasil, mas com tudo o que pode acontecer daqui para frente", disse o holandês.

"Não nos cabe escolher nada. Seguimos o que foi traçado, tentamos fazer da melhor maneira e que dê certo", comentou o técnico do Chile, Jorge Sampaoli.

As equipes cuidaram dos mínimos detalhes na véspera para esconder a escalação e como vão jogar. Pelo protocolo da Fifa, cada seleção concede uma entrevista coletiva com a presença do técnico e de um jogador. Holanda e Chile designaram atletas que não devem entrar em campo. Pelos holandeses, falou o zagueiro Indi.

No Chile, o único jogador a falar com os jornalistas foi o volante Arturo Vidal, que na última resposta deixou escapar o quanto o jogo é importante. "Será uma final contra a Holanda Nós dois queremos ser o primeiro e quem tiver de jogar com o Brasil terá dificuldade maior. Eles são candidatos ao título e jogam em casa", disse.

A Holanda pode não ter confirmado o time, mas deu pistas das escalações durante o treino de reconhecimento. Apenas dez jogadores usavam coletes cor de laranja durante a atividade e devem ser os prováveis titulares. O veterano Kuyt, de 33 anos, entra na vaga de Van Persie e Wijnaldum substitui o poupado De Guzman.

Van Gaal promete manter a postura ofensiva e escalou - outra novidade - o atacante Lens, que pode atuar como o homem de área do time. No Chile, que treinou no CT do Palmeiras, Valdívia tem tudo para iniciar o jogo - disputa vaga com Gutiérrez - e a postura será de buscar o gol desde o apito inicial. Sampaoli não mudará a postura apresentada diante de australianos e espanhóis e, apesar de ressaltar a força holandesa, promete não decepcionar quem for ao jogo.

Como todos estão à disposição, apenas o fato de o gramado estar ruim pode ser usado para preservar um ou outro. Sampaoli foi duro com o Itaquerão.

"Normalmente, não treinamos nos estádios para preservar o gramado. E aqui está bastante desgastado. Não deveria ser permitido tocá-lo um dia antes, senão estará sem condições de hospedar uma partida dessa importância", disse.

HOLANDA x CHILE

HOLANDA - Cillesen; Janmaat, De Vrij, Vlaar e Blind; De Jong; Wijnaldum, Sneijder e Robben; Kuyt e Lens. Técnico: Louis Van Gaal.

CHILE - Bravo; Silva, Medel, Jara e Isla; Aránguiz, Díaz, Mena e Valdivia; Sánchez e Vargas. Técnico: Jorge Sampaoli.

JUIZ - Bakary Gassama (GAM)

LOCAL - Itaquerão

HORÁRIO - 13h

TRANSMISSÃO - Band, Globo, ESPN Brasil, Band Sports, Fox Sports, SporTV