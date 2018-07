Holanda faz 2 a 1 no México em amistoso antes da Copa

A seleção da Holanda derrotou, nesta quarta-feira, 26, o time do México por 2 a 1, em jogo preparatório antes da Copa do Mundo da África do Sul. A partida foi realizada em Freiburg, na Alemanha, sob chuva intensa.

Os gols da Holanda foram marcados por Robin Van Persie ainda no primeiro tempo de jogo. Hernández descontou para os mexicanos na etapa final da partida.